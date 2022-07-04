В Башкирии замглавы администрации района подозревают в получении взятки

12:09, 04 июл 2022

На заместителя главы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.







В июне 2021 года администрация района и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на ремонт дороги Давлеткулово — Сухаревка. Замглавы администрации назначили уполномоченным лицом по приемке выполненных работ. Чиновник потребовал от подрядчика взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы работы были приняты вовремя и без нареканий. Опасаясь негативных последствий, бизнесмен купил тому окна для его частного дома на указанную сумму.



Ранее замглавы администрации обвинили в получении взятки в размере 2 млн рублей за беспрепятственную приемку новых квартир для детей-сирот.





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