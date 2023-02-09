Бывшего замглавы Краснокамского района Башкирии приговорили к 4 годам колонии

20:44, 09 фев 2023

В Нефтекамске перед судом предстал бывший замглавы администрации Краснокамского района Башкирии, обвиняемый в получении крупной взятки.







По материалам дела, чиновник потребовал от предпринимателя 200 тысяч рублей за незаконный вывоз 2000 кубометров песка из расчета 100 рублей за кубометр. Также взятка являлась гарантией дальнейшего покровительства работы коммерсанта.



В сентябре прошлого года полицейские задержали мздоимца с поличным при получении первой части платы размером 15 тысяч рублей.





По данным пресс-службы следкома Башкирии, суд приговорил экс-чиновника к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и назначил штраф размером в один миллион рублей. Также ему запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течение трех лет.

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Фото: прокуратура РБ