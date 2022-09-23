Замглавы Краснокамского района Башкирии Радифа Аксанова отправили под домашний арест

12:19, 23 сен 2022

Нефтекамский городской суд Башкирии отправил под домашний арест до 21 ноября заместителя главы Краснокамского района по сельскому хозяйству Радифа Аксанова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом 22 сентября сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.







– В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства [следователя о мере пересечения], – передали в инстанции.





Напомним, по версии следствия, Аксанов за деньги собирался оказывать покровительство знакомому бизнесмену. Чиновник потребовал от предпринимателя 200 тыс. рублей за беспрепятственный вывоз тем 2 тыс. кубометров песка с территории района. Вечером 20 сентября обвиняемый, находясь в припаркованном автомобиле, получил от мужчины часть взятки в размере 15 тыс. рублей и с поличным был задержан полицией.

Читайте также: В Краснокамском районе Башкирии задержали замглавы Радифа Аксанова

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com // Краснокамский район Республики Башкортостан