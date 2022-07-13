В Башкирии стали известны новые обстоятельства в деле о мертвом младенце, найденном в мусоре

22:30, 13 июл 2022

В Башкирии спустя почти полгода выяснились новые обстоятельства в деле о гибели новорожденного малыша в Мелеузе. Напомним, в конце января этого года многих шокировала резонансная история, произошедшая с 26-летней женщиной.



По предварительным данным, молодая мать-одиночка, у которой уже есть дети, скрыла от всех свою очередную беременность. Якобы женщина родила ребенка прямо на рабочем месте — на птицеферме, когда в помещении никого не было. Ей удалось и здесь скрыть факт родов. Она положила тело ребенка в пакет и выкинула в мусорный контейнер у места своей работы. Женщина утверждала, что мальчик родился мертвым. Региональные ведомства — следственный комитет и прокуратура — организовали проверки. Было возбуждено уголовное дело. И только судмедэкспертиза могла установить точную причину гибели новорожденного.



СталИ известны результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что женщина говорила правду — ребенок действительно родился мертвым. А это означает, что она не будет привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщает издание Башинформ.



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