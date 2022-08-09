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В Башкирии супружеская пара убила 11-летнего сына

В Башкирии супружеская пара убила 11-летнего сына

23:15, 09 авг 2022

В Башкирии перед судом предстанет супружеская пара, убившая своего 11-летнего сына и 20 лет скрывавшая свое преступление. В отношении 53-летней уроженки Сибая и ее 62-летнего супруга возбуждено сразу несколько уголовных дел: «убийство малолетнего, а также подстрекательство и пособничество в его совершении».



Напомним, эта жуткая история произошла еще в июле 2001 года. 11-летний Ильмир (имя изменено – Ред.) на велосипеде возвращался из гостей от бабушки, но по дороге неожиданно пропал. Его мать расклеивала листовки о пропаже сына и даже ездила на передачу «Жди меня», где, обливаясь слезами, рассказывала о любви к мальчику.

В 2017 году местный житель наткнулся в лесу на человеческие кости. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшему мальчику, но выйти на след убийц тогда не удалось. Лишь в 2021-22 годах следователи и полицейские снова допросили родственников Ильмира, вышли на новых свидетелей, провели современные экспертизы. Так удалось выяснить, что расправилась с четвероклассником его собственная мать, а склонил к преступлению ее собственный супруг. Мужчина испытывал неприязнь к пасынку, тем более что в семье уже родился второй ребенок, и уговорил жену отвести сына в лес и задушить его там поясом от халата, а потом закопать.


- Женщина признала вину в предъявленном обвинении, а ее супруг свою причастность отрицает. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай
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