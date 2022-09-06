В Уфе за покупку военного билета осудили хоккеиста Михаила Воробьева
12:31, 06 сен 2022
Хоккейный игрок СКА Михаил Воробьев получил штраф в размере 2 миллионов рублей за покупку военного билета
Хоккеист стал одним из тех, кто прибег к услугам экс-полицейского Фарита Самигуллина, помогавшего башкирским спортсменам получить военник.
Воробьев заплатил за «освобождение от службы» 150 000 рублей в то время, когда являлся игроком ХК «Салават Юлаев». Следователи узнали о клиентах Самигуллина после его задержания летом.
Напомним, вчера условный срок за взяточничество получил Анвар Сулейманов. Помимо этого одним из тех, кто воспользовался услугами Самигуллина называют члена сборной Ивана Федотова, которому удалось избежать уголовного преследования. Он отправится служить.
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