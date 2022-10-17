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В Уфе осудили мужчину, который поджег собственную жену

В Уфе осудили мужчину, который поджег собственную жену

20:19, 17 окт 2022

В Уфе мужчина облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, потерпевшая скончалась в больнице. Суд назначил ему суровое наказание.



Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, инцидент произошел вечером 17 сентября прошлого года в садовом доме в СНТ «Дубрава-Радио» в Уфе. Муж и жена вместе с дочерью находились в саду. В какой-то момент они супруги поссорились на бытовой почве. Разъяренный мужчина прямо на глазах у ребенка облил 45-летнюю женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Дочь принялась тушить маму и вызвала скорую помощь. Женщина получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей второй и третьей степени. В общей сложности обгорело 76 процентов поверхности тела. Несмотря на оказанную помощь, 11 октября прошлого года потерпевшая скончалась в больнице.


По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подсудимый частично признал вину. 45-летнего мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на полтора года. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей  в пользу родственников супруги. Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: Следком
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал убийство
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