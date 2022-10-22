В Уфе истязавшего жену полицейского отпустили из-под ареста

15:55, 22 окт 2022

В Уфе отпустили из-под ареста полицейского, который на протяжении 9 лет мучил жену и детей. Об этом сообщает Mash Batash.







После двух месяцев в изоляторе мужчину выпустили из-под ареста с месячным запретом определенных действий. На время следствия он будет на свободе.



Следователи пытались продлить арест, поскольку были уверены, что подозреваемый продолжит преследовать свою супругу. Верховный суд рассмотрел апелляцию, но решение о смене меры пресечения оставил в силе.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе осудили мужчину, который поджег собственную жену. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, инцидент произошел вечером 17 сентября прошлого года в садовом доме в СНТ «Дубрава-Радио» в Уфе. Муж и жена вместе с дочерью находились в саду. В какой-то момент они супруги поссорились на бытовой почве. Разъяренный мужчина прямо на глазах у ребенка облил 45-летнюю женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

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