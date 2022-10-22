Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Уфе истязавшего жену полицейского отпустили из-под ареста

В Уфе истязавшего жену полицейского отпустили из-под ареста

15:55, 22 окт 2022

В Уфе отпустили из-под ареста полицейского, который на протяжении 9 лет мучил жену и детей. Об этом сообщает Mash Batash.



После двух месяцев в изоляторе мужчину выпустили из-под ареста с месячным запретом определенных действий. На время следствия он будет на свободе.

Следователи пытались продлить арест, поскольку были уверены, что подозреваемый продолжит преследовать свою супругу. Верховный суд рассмотрел апелляцию, но решение о смене меры пресечения оставил в силе.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе осудили мужчину, который поджег собственную жену. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, инцидент произошел вечером 17 сентября прошлого года в садовом доме в СНТ «Дубрава-Радио» в Уфе. Муж и жена вместе с дочерью находились в саду. В какой-то момент они супруги поссорились на бытовой почве. Разъяренный мужчина прямо на глазах у ребенка облил 45-летнюю женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе осудили мужчину, который поджег собственную жену
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили мужчину, который поджег собственную жену
В городе Уфе мужчина в присутствии дочери поджег супругу
Человек и закон в Башкирии
В городе Уфе мужчина в присутствии дочери поджег супругу
Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию на продление ареста экс-полицейским обвиняемым в изнасиловании
Происшествия в Башкирии
Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию на продление ареста экс-полицейским обвиняемым в изнасиловании
Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену
Происшествия в Башкирии
Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: