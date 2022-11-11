В Учалинском районе Башкирии экс-глава сельсовета получил условный срок за гибель ребенка при нападении стаи собак

11:10, 11 ноя 2022

Учалинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы Сафаровского сельсовета. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.







Несколько месяцев обвиняемый получал от жителей села Сафарово устные сообщения о бродячих собаках, а также имеющихся фактах их нападения на домашних животных. Эти обращения чиновник не зарегистрировал и не рассмотрел, не разъяснил порядок подачи заявлений об отлове безнадзорных собак.



Также обвиняемый не направил заявки индивидуальному предпринимателю, занимающемуся по заключенному контракту отловом бродячих животных.



В результате количество бездомных собак увеличилось. В апреле 2021 года стая собак напала на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде возле дома. От полученных травм малолетний скончался на месте происшествия.





Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 2,5 года.



Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.

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Фото: следком Башкирии