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В Краснокамском районе Башкирии оштрафовали подрядчика, который просрочил ремонт школьного интерната

В Краснокамском районе Башкирии оштрафовали подрядчика, который просрочил ремонт школьного интерната

19:14, 21 ноя 2022

В Краснокамском районе Башкирии оштрафовали директора компании «Гармония-Л», которая не успела к началу учебного завершить ремонт в школьном интернате села Арслан. В марте 2022 года подрядчик заключил госконтракт с учреждением, по которому обязался провести ремонтные работы за 18 млн рублей. Об этом 21 ноября сообщила региональная прокуратура.



– По инициативе прокуратуры директор подрядной фирмы привлечен к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а также в его адрес внесено представление, – передали в надзорном ведомстве.

Прокуратура продолжает держать ситуацию с ремонтом интерната на контроле.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район
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