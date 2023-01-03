В Башкирии начал действовать сухой закон

10:40, 03 янв 2023

Сегодня, 3 января, в Башкирии начал действовать запрет на продажу алкоголя. В праздники продавать спиртное будут только в определенные часы.



В течение четырех следующих дней сухой закон будет действовать после 17:00. Так, 3 января продажа алкоголя в магазинах разрешена с 8 до 17 часов. С 4 по 6 января купить спиртное можно с 10 до 17 часов.



Ограничения не действуют в ресторанах, кафе и других заведениях общепита. С 7 января алкоголь будут продавать в обычном режиме — с 08:00 до 23:00.

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