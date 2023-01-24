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Житель Дуванского района Башкирии на тракторе вывез знакомого на озеро и избил до смерти

Житель Дуванского района Башкирии на тракторе вывез знакомого на озеро и избил до смерти

09:42, 24 янв 2023

Житель Дуванского района осужден за убийство, сообщает прокуратура Башкирии.

В мае 2022 года пьяный мужчина вспомнил о неприязни к односельчанину. Прибыв к нему домой, он выволок его на улицу, посадил в телегу трактора и увез на берег ближайшего озера. Около водоема он избил знакомого до смерти.



Мужчина не признал свою вину. Суд назначил ему 9 лет 4 месяца в ИК строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что в ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» из Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов. Прощание с ним состоялось в его родной деревне. Об этом сообщили в администрации района.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Дуванский район убийство происшествия суд
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