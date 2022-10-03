Пьяный житель Дуванского района Башкирии похитил своего знакомого и расправился с ним возле озера

15:34, 03 окт 2022

В Башкирии предстанет перед судом житель Дуванского района, обвиненный в убийстве своего односельчанина, сообщает пресс-служба прокуратуры.







Следствие установило: в мае этого года мужчина устроил у себя дома застолье, во время которого он вспомнил о конфликте со своим знакомым. К нему пришла идея разобраться с неприятелем кулаками.



На своем тракторе обвиняемый доехал до дома знакомого и пробрался внутрь. Угрозами и физической силой злоумышленник вытащил потерпевшего на улицу и посадил в телегу своего трактора. После этого мужчина доехал до местного озера, где принялся долго избивать односельчанина, в результате чего он скончался.





Родственники погибшего забили тревогу, вскоре полиции удалось выйти на след предполагаемого убийцы, после чего он был задержан.



Накануне прокуратура Дуванского района утвердила против мужчины обвинительное заключение. Дело отправили в Салаватский межрайонный суд. Вину свою подозреваемый не признал.

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