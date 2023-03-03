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В Уфе осудят женщину, оставившая голой в снегу годовалую дочь

В Уфе осудят женщину, оставившая голой в снегу годовалую дочь

11:57, 03 мар 2023

В Уфе перед судом предстанет женщина, которая оставила голой в снегу свою годовалую дочь. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



Инцидент случился 4 февраля в Орджоникидзевском районе. Будучи сильно пьяной, 48-летняя обвиняемая шла по улице домой от родственника. В какой-то момент она выронила ребенка. Малютка оказалась в снегу абсолютно без одежды в минусовую температуру. Мама, пока дочка замерзала и плакала, стояла рядом и ничего не предпринимала, поскольку из-за опьянения не была в состоянии что-либо сделать, а затем и вовсе уснула на месте происшествия.

Ребенку помог местный житель, который вместе с друзьями предпринял все необходимое и вызвал врачей. У малышки медики диагностировали с общим переохлаждением.


Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Выяснилось, что ранее уфимка была не только судима, но и еще лишена родительских прав в отношении других своих детей.

– Она со своим малолетним ребенком проживала в бане, расположенной на территории одного из домовладений, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, уклонялась от оказания ребенку необходимой медицинской помощи, – рассказала прокуратура.



Обвиняемая свою вину признала. Материалы уголовного дела были направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, в связи с выявленными нарушениями в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура Уфы внесла в территориальный отдел полиции, орган опеки и попечительства представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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