Автоледи, задавившую маму с ребенком в Уфе, приговорили к трем годам в колонии-поселении

14:50, 09 мар 2023

В июле прошлого года на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры девушка, находясь за рулем кроссовера, насмерть сбила 39-летнюю женщину и 5-летнего ребенка, переходивших пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

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В четверг, 9 марта, суд Кировского района Уфы вынес приговор 28-летней Дарье Сорокиной, которая летом прошлого года сбила мать и ее ребенка. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.



В пресс-центре прокуратуры республики рассказали, что суд отложил исполнение приговора до достижения ее годовалым ребенком 14-летнего возраста.





«Я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения у мужа погибшей за такую потерю. Мне до сих пор сложно об этом вспоминать, наверное, я никогда не смогу с этим жить. Простите», - со слезами на глазах сказала Дарья Сорокина.

Напомним, ДТП случилась в июле 2022 года на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Сорокина управляя кроссовером насмерть сбила 39-летнюю женщину и 5-летнего ребенка, переходивших пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.



После инцидента обвиняемая выплатила вдовцу 2,4 миллиона рублей. В октябре 2022 года суд закрыл дело в отношении Сорокиной. Однако прокуратура обжаловала это решение, и дело было возвращено на новое рассмотрение.

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Фото: скриншот видео