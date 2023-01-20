В Уфе отложили суд по делу Дарьи Сорокиной, которая насмерть сбила мать с ребенком

15:21, 20 янв 2023

Кировскому районному суду Уфы пришлось отложить предварительное заседание по уголовному делу Дарьи Сорокиной, которая за рулем автомобиля насмерть сбила женщину и ее 4-летнего ребенка. Процесс планируется начать только 15 февраля. Об этом 20 января сообщила пресс-служба инстанции. Там объяснили, что такое решение было принято из-за состояния здоровья подсудимой.







Напомним, ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, когда те переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза.





По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. В октябре Кировский райсуд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон, однако прокуратура с таким решением не согласилась и оспорила его в Верховном суде Башкирии. Как итог – постановление о прекращении дела было отменено, и его направили на новое рассмотрение.

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Фото: соцсети