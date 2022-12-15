В Уфе вновь будут судить девушку, насмерть сбившую мать с ребенком

12:12, 15 дек 2022

Верховный суд отменил прекращение уголовного дела по резонансному ДТП и направил его на новое рассмотрение







Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора-гособвинителя и отменил прекращение уголовного дела по резонансному ДТП на улице Авроры в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии. Напомним, в июле 2022 года на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры 28-летняя Дарья Сорокина за рулем кроссовера задавила 39-летнюю женщину и 5-летнего ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.





В октябре 2022 года суд закрыл дело в отношении Сорокиной. Как сообщали в пресс-службе Кировского районного суда, при принятии решения было учтено полное добровольное возмещение вреда от преступления виновной, принесение извинений, а также то, что обвиняемая совершила преступление впервые по неосторожности, ее положительная характеристика, наличие малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние. Позже стало известно, что Дарья Сорокина в рамках полного добровольного возмещения вреда от преступления девушка заплатила вдовцу 2,4 млн рублей.

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