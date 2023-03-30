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У Фидана Гафарова за долги арестовали внедорожник

У Фидана Гафарова за долги арестовали внедорожник

13:10, 30 мар 2023

У 75-летнего народного артиста Башкортостана Фидана Гафарова за долги был арестован автомобиль. Как сообщает Teleagram-канал Мэш Батащ, он задолжал кредитной организации и Госавтоинспекции порядка 500000 рублей.



Певец из Башкортостана зарабатывает в районе 50 000 рублей. Какое-то время назад Гафаровым был оформлен крупный кредит в Роскомснаббанке, у которого в 2019 году отозвали лицензию. Помимо этого, у Фидана Гафарова десятки задолженностей по штрафам за нарушения ПДД.

После нескольких ограничений служба судебных приставов наложила арест на его внедорожник Шевроле Trailblazer. Если он не погасит долг в срок, автомобиль уйдет с молотка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Фидана Гафарова
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