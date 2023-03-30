У Фидана Гафарова за долги арестовали внедорожник

13:10, 30 мар 2023

У 75-летнего народного артиста Башкортостана Фидана Гафарова за долги был арестован автомобиль. Как сообщает Teleagram-канал Мэш Батащ, он задолжал кредитной организации и Госавтоинспекции порядка 500000 рублей.







Певец из Башкортостана зарабатывает в районе 50 000 рублей. Какое-то время назад Гафаровым был оформлен крупный кредит в Роскомснаббанке, у которого в 2019 году отозвали лицензию. Помимо этого, у Фидана Гафарова десятки задолженностей по штрафам за нарушения ПДД.



После нескольких ограничений служба судебных приставов наложила арест на его внедорожник Шевроле Trailblazer. Если он не погасит долг в срок, автомобиль уйдет с молотка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Фидана Гафарова