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В Башкирии у водолазов арестовали имущество

В Башкирии у водолазов арестовали имущество

20:50, 10 мар 2022

В Уфе компания, занимающаяся подводными и водолазными работами, накопила долг в 1 млн рублей. Судебные приставы арестовали имущество организации.

На ООО «Подводно-технические, экологические и спасательные работы» завели 8 исполнительных производств. У фирмы есть задолженность перед налоговой и несколькими юридическими лицами. Стражи порядка арестовали все счета директора и компании, а также имущество: дизельный генератор, помпу Robin и квадроцикл Yamaha.

Если компания не выплатит долг, то ее имущество уйдет с молотка.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии директор фирмы лишился дорогой иномарки за долги по налогам.

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Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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