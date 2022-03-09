В Башкирии директор фирмы лишился дорогой иномарки за долги по налогам
10:56, 09 мар 2022
В Балтачевском районе судебные приставы арестовали автомобиль директора компании. Фирма занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения.
Организация задолжала 3,2 млн рублей налогов. Так как руководство не уплатила их в пятидневный добровольный срок, сумма долга увеличилась на сумму исполнительского сбора в 226 тысяч рублей. Приставы арестовали все расчетные счета фирмы, запретили проводить регистрационные действия с четырьмя легковушками (УАЗ, «Лада Гранта», Audi, Mitsubishi) и двумя прицепами. Они также выехали по месту нахождения компании и арестовали внедорожник Mitsubishi L200, на котором ездил директор.