В Башкирии в стоматологической клинике пациентке сломали челюсть

19:37, 13 апр 2023

Жительница башкирского города Нефтекамск решилась на удаление зуба, но в итоге вышла из стоматологической клиники с переломом челюсти. Пострадавшая решила отстоять свои права в суде.



Все произошло в декабре прошлого года. Горожанка воспользовалась услугами стоматологической клиники. В ходе проведения процедуры врач сломал пациентке челюсть.







Клиентка потребовала от клиники возместить причиненный здоровью вред в размере 500 000 рублей. В суде представитель медицинского учреждения пояснил, что потерпевшей возвратили более 25 тысяч рублей за консультацию невропатолога, приобретение медикаментов, а также компенсацию морального вреда.



Суд постановил взыскать с клиники дополнительно 200 000 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный