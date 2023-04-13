В Башкирии в стоматологической клинике пациентке сломали челюсть
19:37, 13 апр 2023
Жительница башкирского города Нефтекамск решилась на удаление зуба, но в итоге вышла из стоматологической клиники с переломом челюсти. Пострадавшая решила отстоять свои права в суде.
Все произошло в декабре прошлого года. Горожанка воспользовалась услугами стоматологической клиники. В ходе проведения процедуры врач сломал пациентке челюсть.
Клиентка потребовала от клиники возместить причиненный здоровью вред в размере 500 000 рублей. В суде представитель медицинского учреждения пояснил, что потерпевшей возвратили более 25 тысяч рублей за консультацию невропатолога, приобретение медикаментов, а также компенсацию морального вреда.
Суд постановил взыскать с клиники дополнительно 200 000 рублей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии выиграла суд у больницы, за неправильно сделанный укол
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии клинику БГМУ возглавит экс-министр здравоохранения Анвар Бакиров
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии намерен ликвидировать специализированные детские стоматологии в Уфе
Происшествия в Башкирии
Житель Мишкинского района Башкирии 4 часа избивал бывшую на глазах малолетней дочери