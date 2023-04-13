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В Башкирии в стоматологической клинике пациентке сломали челюсть

В Башкирии в стоматологической клинике пациентке сломали челюсть

19:37, 13 апр 2023

Жительница башкирского города Нефтекамск решилась на удаление зуба, но в итоге вышла из стоматологической клиники с переломом челюсти. Пострадавшая решила отстоять свои права в суде.

Все произошло в декабре прошлого года. Горожанка воспользовалась услугами стоматологической клиники. В ходе проведения процедуры врач сломал пациентке челюсть.



Клиентка потребовала от клиники возместить причиненный здоровью вред в размере 500 000 рублей. В суде представитель медицинского учреждения пояснил, что потерпевшей возвратили более 25 тысяч рублей за консультацию невропатолога, приобретение медикаментов, а также компенсацию морального вреда. 

Суд постановил взыскать с клиники дополнительно 200 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск суд
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