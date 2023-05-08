В Башкирии водитель "Волги" отвлекся на пакет и погубил пассажира

11:14, 08 май 2023

В Ишимбайском районе Башкирии водитель отвлекся на падающий пакет и попал в смертельное ДТП.







Известно, что трагедия произошла в июне 2022 года – но приговор мужчине озвучили недавно. Нетрезвый гражданин управлял автомобилем ГАЗ-3102, а на переднем пассажирском сиденье находилась его подруга. Со слов мужчины, он услышал, что с заднего дивана автомобиля на пол упал пакет. Он решил самостоятельно поднять его и перекинулся назад. Автомобиль в этот момент повело влево. Водитель не успел вовремя среагировать, и легковушка вылетела в кювет и перевернулся.





Когда мужчина очнулся, он попытался вызвать на место помощь по телефону. Но, к этому моменту, его уже начали доставать из искореженной машины прибывшие на место спасатели. К сожалению, пассажирка «Волги» в аварии погибла – ее придавило тяжелым автомобилем. По всей видимости, во время ДТП она выпала из автомобиля через открытый люк на крыше.



В итоге водителя признали виновным в нарушении ПДД и приговорили к 5 годам заключения в колонии-поселении.

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Фото: ГИБДД по РБ