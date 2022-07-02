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В Башкирии погиб пьяный водитель "Волги", опрокинувшись в кювет

В Башкирии погиб пьяный водитель "Волги", опрокинувшись в кювет

20:47, 02 июл 2022

Очередное ДТП с погибшим произошло в  Ишимбайском районе.



Авария произошла около шести часов вечера на 11 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский. По имеющимся данным,  58-летний житель Стерлитамака, управляя ГАЗ-3102, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летняя пассажирка от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Результат освидетельствования показал 0,349 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.  По факту произошедшего начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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