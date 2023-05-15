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В Башкирии житель Челябинской области зверски расправился с пожилой парой

В Башкирии житель Челябинской области зверски расправился с пожилой парой

11:29, 15 май 2023

Житель Челябинской области готовится предстать перед судом в Башкирии за зверскую расправу над пожилой парой. Он стал обвиняемым сразу по двум уголовным статьям.



По информации, полученной от пресс-центра региональной прокуратуры, весной 2021 года подсудимый выполнял строительные работы на участке супругов, расположенном в Иглинском районе. В один из дней он проник на их придомовую территорию и жестоко убил 83-летнего хозяина дома, нанеся множество ударов ножом, гвоздодёром и обухом топора. Но на этом преступник не остановился. Используя те же предметы, он напал на 78-летнюю женщину. Супружеская пара погибла на месте происшествия. После этого обвиняемый похитил 106 000 рублей и покинул место преступления, отправившись в Великий Новгород. Украденные вместе с деньгами вещи были выброшены им на дно реки. Убийцу вычислили по детализации звонков с сотового телефона.


"Обвиняемый отказался признавать вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело передано в республиканский Верховный суд для рассмотрения по существу", - рассказали в прокуратуре.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия убийство смерть суд
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