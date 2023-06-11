В Башкирии вынесли приговор мужчине, который застрелил дальнобойщика

11:03, 11 июн 2023

В Салаватском районе Башкортостана, огласили приговор жителю Челябинской области, который 25 лет назад убил дальнобойщика и похитил 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Башкирии.







Установлено, что Самарской области в июне 1998 года обвиняемый ехал попутчиком в кабине грузовика. В пути он избил водителя, выстрелил ему в живот и похитил деньги в размере 12 000 рублей и сумку. Дальнобойщик погиб от полученных травм.



Через 10 лет он же попытался совершить подобное преступление уже в Салаватском районе РБ. Он украл из грузовика два телефона и скрылся. К счастью, потерпевший успел сбежать, так как самодельное оружие, которое использовал обвиняемый, дало осечку.





Преступления раскрыли благодаря отпечаткам пальцев, которые злоумышленник оставил в кабине грузовика. До задержания он проживал в Челябинской области и работал транспортировщиком.



Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить потерпевшим 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

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Автор: Семен Подгорный