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В Башкирии канун Нового года мужчина зарезал родного брата

В Башкирии канун Нового года мужчина зарезал родного брата

09:13, 08 июн 2023

Житель Миякинского района Башкирии расправился с собственным братом. Об этом рассказали в пресс-центре республиканской прокуратуры.



По информации ведомства, ночью 31 декабря трое братьев организовали застолье. В определенный момент возник конфликт между двумя мужчинами, и один из них нанес удар ножом в грудь своему родственнику. От полученных ран брат скончался на месте.


Против злоумышленника возбудили уголовное дело по факту убийства. Он частично признал свою вину. Судья Стерлибашевского межрайонного суда, приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Миякинском районе Башкортостана в результате пожара в доме погибли муж с женой. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Миякинский район происшествия убийство суд
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