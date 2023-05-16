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Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка

Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка

14:45, 16 май 2023

16 мая объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила, что Верховный суд республики рассмотрел апелляцию прокуратуры и осужденной Дарьи Сорокиной, которая была признана виновной в смертельном ДТП в Уфе. Обе стороны оспаривали приговор суда Кировского района столицы.



По результатам заседания, суд апелляционной инстанции изменил приговор, исключив из мотивировочной части указание на отягчающее обстоятельство, которое, фактически, отсутствовало. Однако, в остальной части приговор был оставлен без изменений.

Суд первой инстанции включил его в приговор по стандартной формулировке, что учтены все обстоятельства.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа смерть суд
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