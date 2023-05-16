Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка
14:45, 16 май 2023
16 мая объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила, что Верховный суд республики рассмотрел апелляцию прокуратуры и осужденной Дарьи Сорокиной, которая была признана виновной в смертельном ДТП в Уфе. Обе стороны оспаривали приговор суда Кировского района столицы.
По результатам заседания, суд апелляционной инстанции изменил приговор, исключив из мотивировочной части указание на отягчающее обстоятельство, которое, фактически, отсутствовало. Однако, в остальной части приговор был оставлен без изменений.
Суд первой инстанции включил его в приговор по стандартной формулировке, что учтены все обстоятельства.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вступил в силу приговор в отношении кассира Луизы Хайуллиной
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вынесли приговор 23-летнему студенту, который насмерть сбил 4 девушек в Бакалинском районе
Человек и закон в Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-мэру Нефтекамска
Человек и закон в Башкирии
Уфимский суд рассмотрит аппеляцию по делу об изнасиловании дознавательницы