Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка

14:45, 16 май 2023

16 мая объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила, что Верховный суд республики рассмотрел апелляцию прокуратуры и осужденной Дарьи Сорокиной, которая была признана виновной в смертельном ДТП в Уфе. Обе стороны оспаривали приговор суда Кировского района столицы.







По результатам заседания, суд апелляционной инстанции изменил приговор, исключив из мотивировочной части указание на отягчающее обстоятельство, которое, фактически, отсутствовало. Однако, в остальной части приговор был оставлен без изменений.



Суд первой инстанции включил его в приговор по стандартной формулировке, что учтены все обстоятельства.

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Автор: Семен Подгорный