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Водитель «Мерседеса» перевозивший пассажира на крыше лишился автомобиля

Водитель «Мерседеса» перевозивший пассажира на крыше лишился автомобиля

12:15, 10 июн 2023

В городе Уфа на штрафстоянку поместили автомобиль Мерседес за езду пассажира на крыше. Согласно информации, полученной в субботу, 10 июня, от пресс-центра ГИБДД Башкирии, один из свидетелей этой опасной выходки позвонил на горячую линию МВД по Республике Башкортостан, чтобы сообщить о грубом нарушении правил дорожного движения.



«На телефон доверия МВД поступило обращение о серьезном нарушении правил дорожного движения, водитель Mersedes перевозил пассажира на крыше автомобиля. Это сообщение было подтверждено в телеграм-чате Госавтоинспекции», - прокомментировали представители ведомства.

Водителем оказался 20-летний житель Уфимского района, у которого отсутствовали водительские права. На него было составлено 4 административных протокола:


1. Управление ТС лицом, не имеющим водительских прав;
2. Нарушение Правил перевозки пассажиров;
3. Управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО;
4. Использование автомобиля с незаконной тонировкой, нарушающей требования технического регламента.

«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку», - добавили в Госавтоинспекции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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