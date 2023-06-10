Водитель «Мерседеса» перевозивший пассажира на крыше лишился автомобиля

12:15, 10 июн 2023

В городе Уфа на штрафстоянку поместили автомобиль Мерседес за езду пассажира на крыше. Согласно информации, полученной в субботу, 10 июня, от пресс-центра ГИБДД Башкирии, один из свидетелей этой опасной выходки позвонил на горячую линию МВД по Республике Башкортостан, чтобы сообщить о грубом нарушении правил дорожного движения.







«На телефон доверия МВД поступило обращение о серьезном нарушении правил дорожного движения, водитель Mersedes перевозил пассажира на крыше автомобиля. Это сообщение было подтверждено в телеграм-чате Госавтоинспекции», - прокомментировали представители ведомства.



Водителем оказался 20-летний житель Уфимского района, у которого отсутствовали водительские права. На него было составлено 4 административных протокола:





1. Управление ТС лицом, не имеющим водительских прав;

2. Нарушение Правил перевозки пассажиров;

3. Управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО;

4. Использование автомобиля с незаконной тонировкой, нарушающей требования технического регламента.



«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку», - добавили в Госавтоинспекции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео