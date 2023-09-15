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Жительница Башкирии написала на экс-мужа ложный донос об избиении

Жительница Башкирии написала на экс-мужа ложный донос об избиении

09:47, 15 сен 2023

В городе Агидели прокуратура завершила расследование уголовного дела, в рамках которого местной жительнице были предъявлены обвинения по факту ложного доноса. Об этом информирует официальный представитель пресс-службы прокуратуры.

По версии следственных органов, в июне текущего года женщина попыталась уладить конфликт с бывшим мужем, но ничего не получилось. Поддавшись обиде, она написала заявление в полицию, в котором попросила привлечь мужчину к уголовной ответственности, утверждая, что тот душил ее и угрожал убить.

После проведения соответствующей проверки, высказанные женщиной обвинения не нашли подтверждения, а после она сама призналась в безосновательности обвинений. Теперь уже она стала фигурантом уголовного дела и материалы были направлены в суд Краснокамского района для дальнейшего рассмотрения по существу.

В дополнение к вышеуказанным обстоятельствам, местное отделение полиции обратилось в суд с просьбой взыскать с женщины материальный ущерб, который был причинен в результате нарушения нормальной деятельности правоохранительного органа.

Ранее на странице «Подслушано Агидель» сообщалось о пожаре на мусорном полигоне.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Агидель
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