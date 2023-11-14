Жительница Башкирии из ревности вспорола живот сожителю

Весной 2023 года в одной из квартир города Учалы разразилась семейная драма, едва не закончившаяся трагедией.

34-летняя местная жительница давно подозревала своего сожителя в измене. Ревность буквально съедала женщину изнутри, хотя конкретных доказательств неверности у нее не было. В тот вечер пара распивала спиртное дома. Выпив, горожанка вновь устроила сцену ревности, обвиняя мужчину в связи с другой. Тот отрицал обвинения, но разгоряченную ревностью женщину было не остановить.

В припадке ярости ревнивица схватила со стола большой кухонный нож и нанесла сожителю удар в живот. Острое лезвие разрезало брюшину и повредило внутренние органы. Истекающий кровью раненый рухнул на пол. Женщина в ужасе от содеянного вызвала скорую помощь.

Врачи доставили пострадавшего в больницу и прооперировали. Ему удалось спасти жизнь, но восстановление заняло несколько месяцев. Тем временем злоумышленница предстала перед судом по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. На заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.





Автор: Семен Подгорный