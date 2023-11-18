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Жуткое преступление в Уфе: экс-возлюбленный убил и изнасиловал 34-летнюю мать

Жуткое преступление в Уфе: экс-возлюбленный убил и изнасиловал 34-летнюю мать

Трагическая история развернулась в ноябре прошлого года в Уфе. 34-летняя Гульназ А., мать малолетнего ребенка, исчезла без следа после того, как поздно вечером вызвала такси и уехала по делам. Обеспокоенная мать женщины, не дождавшись возвращения дочери и не сумев дозвониться до неё по телефону, подала заявление в полицию о её пропаже.

По горячим следам удалось установить личность подозреваемого – им оказался бывший гражданский муж Гульназ А., 34-летний житель Уфы. Его задержали в Кармаскалинском районе, куда тот пытался скрыться от правосудия. На допросе мужчина сознался, что конфликт между ним и Гульназ возник из-за телефона, который она взяла для него в кредит. Женщина потребовала вернуть долг, а он в приступе гнева изнасиловал её и задушил.

Вскоре тело Гульназ А. было обнаружено на съёмной квартире. Её бывшему гражданскому мужу предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера». Дело уже направлено в Верховный Суд республики Башкортостан для рассмотрения по существу.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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