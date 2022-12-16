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Найденную мертвой в Уфе Гульназ Арсланову убил ее приятель

Найденную мертвой в Уфе Гульназ Арсланову убил ее приятель

16:11, 16 дек 2022

Найденную мертвой в Уфе Гульназ Арсланову убил ее приятель. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Жительница уфимского микрорайона Сипайлово Гульназ Арсланова пропала в ночь на 15 ноября. Не сказав ни родителям, ни ребенку ни слова, женщина в четвертом часу ночи собралась и уехала на такси в неизвестном направлении.



Утром на работе она не появилась, а ее телефон был недоступен. В шесть часов вечера сестре Гульназ поступил звонок с номера пропавшей, но снять трубку она не успела, а попытки перезвонить не увенчались успехом – абонент был вновь недоступен.

17 ноября сестра Гульназ Арслановой на своей странице в социальных сетях сообщила трагичную весть – 34-летняя уфимка скончалась.

В региональном Следственном комитете «КП-Уфа» рассказали, 34-летняя уфимка была обнаружена следователями в квартире в Кировском районе Уфы.

– По факту обнаружения тела женщины проводится проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщил СК.

Сегодня, 16 декабря, пресс-служба ведомства рассказала, что женщина была убита. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


Согласно предварительной версии, Гульназ приехала ночью к своему знакомому на съемную квартиру. Между ними вспыхнула ссора из-за того, что она купила ему телефон в рассрочку, а тот, в свою очередь, не торопился отдать долг, так еще и сдал мобильный в ломбард. В какой-то момент обстановка накалилась до предела, и мужчина стал начал душить Арсланову. Осознав, что она не подает признаков жизни, он собрал вещи и попытался скрыться.

33-летнего ранее судимого уфимца задержали Кармаскалинском районе. Расследование продолжается.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство криминал
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