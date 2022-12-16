16:11, 16 дек 2022

Найденную мертвой в Уфе Гульназ Арсланову убил ее приятель. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.



Жительница уфимского микрорайона Сипайлово Гульназ Арсланова пропала в ночь на 15 ноября. Не сказав ни родителям, ни ребенку ни слова, женщина в четвертом часу ночи собралась и уехала на такси в неизвестном направлении.







Утром на работе она не появилась, а ее телефон был недоступен. В шесть часов вечера сестре Гульназ поступил звонок с номера пропавшей, но снять трубку она не успела, а попытки перезвонить не увенчались успехом – абонент был вновь недоступен.



17 ноября сестра Гульназ Арслановой на своей странице в социальных сетях сообщила трагичную весть – 34-летняя уфимка скончалась.



В региональном Следственном комитете «КП-Уфа» рассказали, 34-летняя уфимка была обнаружена следователями в квартире в Кировском районе Уфы.



– По факту обнаружения тела женщины проводится проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщил СК.



Сегодня, 16 декабря, пресс-служба ведомства рассказала, что женщина была убита. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





Согласно предварительной версии, Гульназ приехала ночью к своему знакомому на съемную квартиру. Между ними вспыхнула ссора из-за того, что она купила ему телефон в рассрочку, а тот, в свою очередь, не торопился отдать долг, так еще и сдал мобильный в ломбард. В какой-то момент обстановка накалилась до предела, и мужчина стал начал душить Арсланову. Осознав, что она не подает признаков жизни, он собрал вещи и попытался скрыться.



33-летнего ранее судимого уфимца задержали Кармаскалинском районе. Расследование продолжается.

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Фото: следком Башкирии