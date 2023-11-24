Министры правительства Башкирии отправлены в отставку из-за коррупционного скандала

Недавно стало известно о кадровых перестановках в правительстве Республики Башкортостан. Два влиятельных чиновника - вице-премьер, отвечающий за жилищно-коммунальное хозяйство региона Борис Беляев и министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев - были уволены со своих постов.

Это решение последовало сразу после того, как вступил в силу приговор суда по громкому делу о хищениях бюджетных средств в ходе строительства очистных сооружений в городе Кумертау . Напомним, что 16 ноября Верховный суд республики пересмотрел первоначальный вердикт Ленинского районного суда Уфы и существенно смягчил наказание для бывших чиновников. Если ранее Кучарбаев был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, то теперь его срок сократился до 3 лет отбывания наказания в колонии-поселении. Что касается Беляева, то вместо 6 лет строгого режима ему назначено 2 года и 2 месяца в колонии-поселении.

При этом сами экс-министры были признаны виновными лишь в превышении должностных полномочий, тогда как обвинения в служебном подлоге с них сняли в связи с истечением срока давности.

Напомним, что задержание Кучарбаева и Беляева произошло еще в феврале прошлого года. А уже в марте прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Эта история вызвала большой общественный резонанс и даже глава Башкирии Радий Хабиров в своем "большом интервью" в декабре 2021 года назвал дело против министров "неприятной историей". При этом он допускал, что Беляев и Кучарбаев могут вернуться на свои посты в случае оправдательного приговора. Однако этого не произошло.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба правительства РБ