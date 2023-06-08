В Башкирии вынесли приговор двум министрам (ВИДЕО)

09:30, 08 июн 2023

В четверг, 8 июня, суд Ленинского района города Уфа огласил приговор, двум высокопоставленным чиновникам Башкирии - министру жилищно-коммунального хозяйства и вице-премьеру Борису Беляеву, а также руководителю Минстроя и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву и трём их подчинённым. Из зала суда их увели в наручниках.





Согласно обвинительному заключению, озвученному судьей, Кучарбаев и Беляев были признаны виновными и получили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что всех пятерых обвиняли в превышении должностных полномочий и подлоге при строительстве очистных сооружений в населенном пункте Маячный города Кумертау.

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Автор: Семен Подгорный