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Какие изменения ждут россиян с 1 декабря 2023 года

Какие изменения ждут россиян с 1 декабря 2023 года

Сообщаем важные изменения в законодательстве Российской Федерации, которые вступят в силу в декабре 2023 года и затронут многих граждан.

Изменения пенсионного обеспечения

В связи с длительными новогодними каникулами пенсионеры получат сразу две пенсионные выплаты – за декабрь и январь. Это позволит им не испытывать финансовых трудностей в праздничные дни. Кроме того, январская пенсия будет проиндексирована на 7,5%, что частично компенсирует инфляционные потери пенсионеров.

Регулирование производства и оборота пищевой продукции

Еще одним важным нововведением станет введение обязательной маркировки для безалкогольных напитков, за исключением соков, морсов и нектаров. Эта мера призвана защитить права потребителей и пресечь нелегальное производство. Однако она может привести к некоторому повышению цен.

Безопасность дорожного движения

Немаловажные изменения коснутся и автовладельцев. С 1 декабря в России начнут штрафовать водителей, использующих летнюю резину. Штраф составит 500 рублей. Эта мера должна повысить безопасность зимнего вождения.

Налоговое регулирование

1 декабря истекает срок уплаты имущественных, транспортных, земельных налогов и НДФЛ. Гражданам, получившим соответствующие уведомления, нужно будет оплатить задолженности до указанной даты, чтобы избежать пеней.

Социальная поддержка

Получателей государственных пособий на детей и по рождению ребенка теперь будут оповещать через Госуслуги в случае невозможности осуществления выплат или их прекращения. Это позволит гражданам своевременно реагировать при возникновении проблем.

Информационная безопасность

Для повышения защиты персональных данных россиян с декабря авторизация на многих сайтах и в информационных системах будет возможна только через Госуслуги, единую биометрическую систему или другие российские сервисы. Это коснется таких популярных ресурсов, как ВКонтакте и Mail.Ru.

Гуманизация уголовного наказания

Еще одна важная новация касается условий содержания женщин-заключенных с детьми. Теперь они смогут находиться вместе с ребенком в местах лишения свободы до достижения им четырехлетнего возраста, а не трех, как раньше. Это более гуманно по отношению к детям.

Регулирование выезда из страны

Наконец, ужесточатся правила использования заграничных и дипломатических паспортов. Они будут признаны недействительным изменении персональных данных владельца, истечения срока и некоторых других случаях. Кроме того, граждане, которым было отказано в выезде из России, должны будут в пятидневный срок сдать паспорт в соответствующие органы.


Автор: Семен Подгорный
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