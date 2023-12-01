В Башкирии халатность воспитателя детсада привела к тяжёлой травме ребёнка

Воспитательница детсада в городе Октябрьском республики Башкортостан предстанет перед судом по обвинению в халатности, приведшем к травмированную ребенка. Мальчик упал со специальной стенки для лазания, предназначенной для детей старше трех лет, и получил перелом бедра.

Сообщается, что инцидент произошел 16 октября во время прогулки. Двухлетний мальчик бесконтрольно лазил по территории детского сада и в какой-то момент залез на стенку. Не рассчитав своих сил и возможностей, ребенок не удержался и упал с высоты.

Согласно правилам безопасности, пользоваться подобными конструкциями могут дети только старше трех лет. Обязанностью воспитательницы в этой ситуации было не допустить малыша к опасному оборудованию и оградить его от возможных травм. Однако женщина проявила халатность в исполнении своих обязанностей. В результате падения мальчик получил перелом бедра, что было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту инцидента была проведена проверка, и 16 ноября возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе следствия подозреваемая признала свою вину лишь частично. Тем не менее, ей грозит до 6 лет лишения свободы вместе со штрафом до 500 тысяч рублей. Кроме того, семья пострадавшего ребенка также может потребовать компенсацию морального и материального ущерба.





Автор: Семен Подгорный

Фото: СК России по Башкирии