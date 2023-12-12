ГИБДД Уфы объявило охоту на неплательщиков штрафов

Власти Уфы объявили о старте масштабной специальной операции ГИБДД по выявлению и наказанию автомобилистов-должников, не оплативших административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Операция под названием «Должник» проводится в столице Башкирии с 11 декабря. Ее цель — повысить собираемость штрафов и улучшить платежную дисциплину водителей.

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобилистов и проверять наличие у них неоплаченных постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят тем водителям, которые не погасили задолженность в течение 60 дней после вынесения постановления.

Согласно закону, за неуплату административного штрафа в срок может последовать наказание в виде штрафа в двойном размере от первоначальной суммы, ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

В пресс-службе уфимского ГИБДД напомнили, что для снижения финансовой нагрузки штрафы можно оплачивать со скидкой 50% в течение первых 20 дней после вынесения постановления о нарушении ПДД.

Кроме того, проверить наличие задолженностей можно заблаговременно — как на официальном сайте Госавтоинспекции, так и на портале государственных услуг. Это позволит водителям избежать дополнительных санкций в рамках спецоперации «Должник».

Автор: Семен Подгорный