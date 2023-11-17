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В Уфе ГИБДД готовится к масштабным рейдам в выходные

В Уфе ГИБДД готовится к масштабным рейдам в выходные

В предстоящие выходные дни, 17-18 ноября, на дорогах Уфы пройдут масштабные рейды сотрудников ГИБДД, направленные на выявление и предупреждение различных нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Республике Башкортостан, основное внимание инспекторы уделят пресечению таких грубых нарушений, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также перевозка детей-пассажиров с нарушением установленных требований.

Напомним, согласно действующим в России Правилам дорожного движения, водителям категорически запрещается садиться за руль в нетрезвом виде. Кроме того, перевозка детей в возрасте до 12 лет в автомобиле допускается только при использовании специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

В преддверии массовых рейдов сотрудники ГИБДД Уфы настоятельно призывают всех автомобилистов к повышенному вниманию на дорогах, взаимоуважению и соблюдению ПДД. В частности, инспекторы рекомендуют всем водителям обязательно пристегивать ремни безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, проявлять особую осторожность в местах повышенной опасности. Следование этим несложным правилам позволит избежать опасных ситуаций на дороге и неприятностей с сотрудниками ГИБДД.

Автор: Семен Подгорный
Теги: ГИБДД
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