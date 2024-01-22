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В Уфе суд вынес приговор по первому уголовному делу по событиям Баймака

В Уфе суд вынес приговор по первому уголовному делу по событиям Баймака

Судебное разбирательство в отношении участника протеста в Баймаке завершилось вынесением приговора. Кировский районный суд города Уфы принял решение о назначении административного наказания в виде 7 суток ареста общественному активисту Ильясу Байгускарову.

Обвинение было предъявлено по статье об организации публичного мероприятия без надлежащего уведомления о его проведении. Срок административного задержания будет засчитан с момента фактического задержания 18 января.

Напомним, что Ильяс Байгускаров был задержан полицией после проведения стихийной акции протеста около здания районного суда в Баймаке. Этот митинг выражал поддержку Фаилю Алчинову*.

*Росфинмониторинг включил Фаиля Алчинова в перечень экстремистов и террористов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Баймак суд
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