Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе арестовали 59-летнюю участницу митинга в поддержку Алсынова**

В Уфе арестовали 59-летнюю участницу митинга в поддержку Алсынова**

В Уфе состоялся суд над 59-летней жительницей города Салавата Альфинур Рахматуллиной. Ее обвинили в участии в митинге, который проходил 17 января в городе Баймаке в поддержку осужденного лидера запрещенного в России движения «Башкорт»* Фаиля Алсынова**.

Напомним, что Алсынов** был приговорен к 4 годам лишения свободы за возбуждение межнациональной розни в связи с его высказываниями о добыче полезных ископаемых в Башкирии. После оглашения приговора в Баймаке и Уфе прошли акции протеста в поддержку осужденного.

Согласно версии следствия, Рахматуллина приняла участие в митинге в Баймаке, а затем вернулась в Салават, где и была задержана. Далее ее доставили в Уфу. 24 января Советский районный суд Уфы избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 22 дня — до 17 марта. Она проходит по делу о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).

Альфинур Рахматуллиной 59 лет, 14 марта ей исполнится 60. Из ее страницы в социальной сети следует, что ранее она участвовала в акциях протеста в защиту горы Куштау от промышленной добычи полезных ископаемых. Тогда власти называли участников экстремистами, однако в итоге изменили свою позицию. Протесты привели к перераспределению акций компании-недропользователя и смене собственников.

* - Верховный суд Башкирии признал БОО «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность 22 мая 2020 года.

** - Росфинмониторингом внесён в перечень экстремистов и террористов

В Уфе суд вынес приговор по первому уголовному делу по событиям Баймака

Читайте также:

В Уфе суд вынес приговор по первому уголовному делу по событиям Баймака
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймак Салават
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok