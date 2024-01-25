В Уфе арестовали 59-летнюю участницу митинга в поддержку Алсынова**

В Уфе состоялся суд над 59-летней жительницей города Салавата Альфинур Рахматуллиной. Ее обвинили в участии в митинге, который проходил 17 января в городе Баймаке в поддержку осужденного лидера запрещенного в России движения «Башкорт»* Фаиля Алсынова**.

Напомним, что Алсынов** был приговорен к 4 годам лишения свободы за возбуждение межнациональной розни в связи с его высказываниями о добыче полезных ископаемых в Башкирии. После оглашения приговора в Баймаке и Уфе прошли акции протеста в поддержку осужденного.

Согласно версии следствия, Рахматуллина приняла участие в митинге в Баймаке, а затем вернулась в Салават, где и была задержана. Далее ее доставили в Уфу. 24 января Советский районный суд Уфы избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 22 дня — до 17 марта. Она проходит по делу о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).

Альфинур Рахматуллиной 59 лет, 14 марта ей исполнится 60. Из ее страницы в социальной сети следует, что ранее она участвовала в акциях протеста в защиту горы Куштау от промышленной добычи полезных ископаемых. Тогда власти называли участников экстремистами, однако в итоге изменили свою позицию. Протесты привели к перераспределению акций компании-недропользователя и смене собственников.

* - Верховный суд Башкирии признал БОО «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность 22 мая 2020 года.

** - Росфинмониторингом внесён в перечень экстремистов и террористов

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети