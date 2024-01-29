Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года в России вступает в силу целый ряд важных изменений в законодательстве, затрагивающих самые разные сферы жизни.

Одним из ключевых нововведений станет повышение размера материнского капитала и индексация других социальных выплат. Так, размер материнского капитала для первого ребенка увеличится до 630,4 тысячи рублей, для второго — до 833 тысяч рублей. Кроме того, на 7,4% будут проиндексированы единовременное пособие при рождении ребенка, пенсии ветеранам, страховые выплаты и другие социальные пособия. Эти меры призваны поддержать благосостояние семей с детьми и социально незащищенных граждан в условиях инфляции.

В финансовой сфере банки теперь обязаны заранее информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов — за 5 дней для срочных вкладов и вкладов до востребования. Это нововведение позволит гражданам своевременно принимать решения о дальнейшей судьбе своих сбережений.

Что касается вопросов безопасности, то вводятся дополнительные требования к допуску граждан к государственной тайне. В частности, наличие у них или их близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом теперь может стать препятствием для получения такого доступа. Это связано с необходимостью усиления защиты секретных сведений.

Кроме того, с 1 февраля упрощается процедура создания добровольных пожарных формирований, что призвано стимулировать развитие волонтерского движения в стране и повысить готовность населения к борьбе с огнем.

Еще одним важным нововведением станет введение «зеленых» сертификатов на электроэнергию, произведенную из возобновляемых или низкоуглеродных источников. Это станет частью реализации экологической повестки и перехода России к устойчивому развитию.

Кроме перечисленного, с 1 февраля также вводятся дополнительные ограничения в отношении иностранных лиц и российских компаний с иностранным участием, ужесточается регулирование сферы хостинга интернет-ресурсов, а также расширяются полномочия судебных приставов по контролю деятельности микрофинансовых организаций.

Автор: Семен Подгорный