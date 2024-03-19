Вынашивал план: в Башкирии сотрудник МВД рискует оказаться за решеткой за разглашение гостайны
21:08, 19 мар 2024
Сотрудники УФСБ РФ по Республике Башкортостан пресекли попытку разглашения государственной тайны. 56-летний житель города Сибая, имевший доступ к секретным сведениям, намеревался согласовывать подготовленные им документы с лицами, не имеющими соответствующего допуска.
Как сообщает пресс-служба УФСБ, мужчина, работая с секретными материалами, допустил грубое нарушение режима секретности. Он вынашивал план согласовать эти документы с должностными лицами, не имеющими права доступа к гостайне. Его действия могли привести к утечке конфиденциальной информации, что представляет собой серьезную угрозу безопасности страны.
Сотрудники УФСБ своевременно выявили неблагонадежного сотрудника и предостерегли его от совершения преступления. Мужчине разъяснили возможные последствия его действий, подчеркнув, что за разглашение гостайны предусмотрена уголовная ответственность.
В случае повторного нарушения закона нерадивому сотруднику МВД грозит суровое наказание – лишение свободы на срок до 4 лет.
Автор: Вадим Рудаков
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