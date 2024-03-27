Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

ФСБ задержала начальника районной ГИБДД Башкирии

ФСБ задержала начальника районной ГИБДД Башкирии

11:24, 27 мар 2024

В Башкирии разгорается скандал вокруг экс-руководителя ОГИБДД Альшеевского района Салавата Кутлыева. Недавно он был уволен из органов внутренних дел «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника», а теперь против него может быть возбуждено уголовное дело.

В чем же провинился блюститель закона? Как выяснилось, Кутлыев решил совместить службу с бизнесом, организовав пассажирские перевозки на микроавтобусе ГАЗ. При этом он не только сам «руководил» теневым предприятием, но и нанял для работы водителя, лишенного прав.

Ситуация осложняется тем, что Кутлыев, используя служебное положение, покрывал своего недобросовестного сотрудника. Когда в феврале 2024 года инспектор ДПС хотел привлечь водителя к ответственности, начальник ОГИБДД дал «отбой».

В результате вмешательства службы собственной безопасности МВД и УФСБ Кутлыев лишился своего поста. А теперь ему грозит уголовное наказание по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Превышение должностных полномочий».

В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Альшеевский район
Читайте также

В Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова
В Мелеузе уволили сотрудника ГИБДД, устроившего пьяное ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Мелеузе уволили сотрудника ГИБДД, устроившего пьяное ДТП
В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Жителя Альшеевского района Башкирии наказали за оскорбление сотрудника ГИБДД
Человек и закон в Башкирии
Жителя Альшеевского района Башкирии наказали за оскорбление сотрудника ГИБДД


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok