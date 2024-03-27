ФСБ задержала начальника районной ГИБДД Башкирии

11:24, 27 мар 2024

В Башкирии разгорается скандал вокруг экс-руководителя ОГИБДД Альшеевского района Салавата Кутлыева. Недавно он был уволен из органов внутренних дел «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника», а теперь против него может быть возбуждено уголовное дело.

В чем же провинился блюститель закона? Как выяснилось, Кутлыев решил совместить службу с бизнесом, организовав пассажирские перевозки на микроавтобусе ГАЗ. При этом он не только сам «руководил» теневым предприятием, но и нанял для работы водителя, лишенного прав.

Ситуация осложняется тем, что Кутлыев, используя служебное положение, покрывал своего недобросовестного сотрудника. Когда в феврале 2024 года инспектор ДПС хотел привлечь водителя к ответственности, начальник ОГИБДД дал «отбой».

В результате вмешательства службы собственной безопасности МВД и УФСБ Кутлыев лишился своего поста. А теперь ему грозит уголовное наказание по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Превышение должностных полномочий».

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети