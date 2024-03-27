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На крючке: чем промышлял бывший начальник отдела ГИБДД Башкирии, запятнавший честь мундира - ВИДЕО

На крючке: чем промышлял бывший начальник отдела ГИБДД Башкирии, запятнавший честь мундира - ВИДЕО

14:09, 27 мар 2024

Сегодня стало известно о задержании 52-летнего Салавата Кутлыева, до недавнего времени возглавлявшего ОГИБДД Альшеевского района. Экс-руководителя госавтоинспекции подозревают в превышении полномочий: по версии следствия, он использовал свое служебное положение, чтобы помочь своему знакомому избежать лишения прав.

За плечами Кутлыева — более 10 лет службы в органах внутренних дел. Свою карьеру он начинал в рядах армии, служил под Челябинском еще во времена СССР. После демобилизации пришел в МВД, где прошел путь от рядового инспектора до начальника районного ГИБДД.

Судя по немногочисленным упоминаниям в СМИ, работа для него не была просто рутиной. Кутлыев не раз участвовал в погонях, задерживал опасных преступников, а однажды даже бежал за нарушителем на своих двоих.

Вне службы он, по всей видимости, вел скромный образ жизни. В его социальных сетях — фотографии с охоты и рыбалки, поездки по российским курортам. Лишь один снимок на фоне дорогостоящего Hammer выбивается из общего ряда, но, скорее всего, это просто кадр, сделанный на память.

Однако за скромным фасадом, возможно, скрывалась теневая сторона. По данным ФСБ республики, Кутлыев организовал незаконный бизнес, используя служебное положение. Он якобы устроил своего знакомого водителем пассажирского микроавтобуса, купленного на его же деньги.

Когда же этого водителя остановили за нарушение ПДД, Кутлыев, используя свои полномочия, воспрепятствовал законному лишению его прав. Именно этот эпизод стал последней каплей и привлек внимание силовиков.

Сейчас Кутлыев уже дал признательные показания. Ему грозит уголовное наказание по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконного бизнеса».

ФСБ задержала начальника районной ГИБДД Башкирии ФСБ задержала начальника районной ГИБДД Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Видео: УФСБ
Теги: Альшеевский район
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