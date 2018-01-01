Власти предложили штрафовать за нарушения при выборе зарплатного банка

Минтруд хочет ввести наказание для работодателей за нарушения прав сотрудников в выборе зарплатного банка.
«За нарушение работодателем соответствующих норм предлагается включить изменения в КоАП, устанавливающие штрафы в отношении работодателей в размерах: для должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб., лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в размере от 1 000 до 5 000 руб., и, наконец, для юридических лиц — в размере от 30 000 до 50 000 руб.», — цитирует вице-премьера Татьяну Голикову РБК.
Также Минтруд разработал проект поправок в Трудовой кодекс, согласно которым заявление о смене зарплатного банка нужно будет подавать не за 5 дней до зарплаты, а за 15.
«К сожалению, на практике работодатели, имеющие многочисленный штат сотрудников, технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении кредитной организации в пятидневный срок. Такая ситуация приводит к нарушению трудовых прав сотрудников и гарантированного права работников на выбор кредитной организации, куда перечисляется его зарплата», — объяснила Голикова необходимость увеличения срока подачи заявления.Ранее ЦБ посоветовал крупным предприятиям давать на выбор своим сотрудникам три зарплатных банка.
Источник: https://pravo.ru/
«За нарушение работодателем соответствующих норм предлагается включить изменения в КоАП, устанавливающие штрафы в отношении работодателей в размерах: для должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб., лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в размере от 1 000 до 5 000 руб., и, наконец, для юридических лиц — в размере от 30 000 до 50 000 руб.», — цитирует вице-премьера Татьяну Голикову РБК.
Также Минтруд разработал проект поправок в Трудовой кодекс, согласно которым заявление о смене зарплатного банка нужно будет подавать не за 5 дней до зарплаты, а за 15.
«К сожалению, на практике работодатели, имеющие многочисленный штат сотрудников, технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении кредитной организации в пятидневный срок. Такая ситуация приводит к нарушению трудовых прав сотрудников и гарантированного права работников на выбор кредитной организации, куда перечисляется его зарплата», — объяснила Голикова необходимость увеличения срока подачи заявления.Ранее ЦБ посоветовал крупным предприятиям давать на выбор своим сотрудникам три зарплатных банка.
Источник: https://pravo.ru/
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