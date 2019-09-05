В Башкирии хотят ввести штрафы за отсутствие договоров с регоператором по обращению ТКО

Парламенту Башкирии Курултаю к октябрю предложат принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие новые штрафы за нарушение правил благоустройства. Проект опубликован на портале оценки регулирующего воздействия. Его обсуждение продлится до 12 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.





Власти намерены установить штрафы за выброс мусора в общественных местах, на придомовых территориях, за отсутствие договоров с регоператором по обращению ТКО, а также за создание во дворах помех для проезда мусоровозов и машин оперативных служб — пожарных, скорой помощи, полиции.

За выброс мусора и других отходов в общественных местах граждан предлагается штрафовать на 500 — 1 тыс. руб., должностных лиц — на 4-7 тыс., юрлиц — на 20-25 тыс. руб. Отсутствие договоров с регоператорами на вывоз мусора должно, по мнению разработчиков, караться штрафом в размере 500 — 1 тыс. руб. для граждан, 3-4 тыс. руб. для должностных лиц, 5-7 тыс. — для юридических.За создание помех мусоровозам и тракторам во дворах предлагается ввести штраф в размере от 1-2 тыс. руб. для граждан до 10-15 тыс. для юрлиц. Аналогичный штраф грозит гражданам за размещение во дворах автомобиля, который препятствует проезду машинам оперативных служб — пожарных, скорой помощи, полиции. Для должностных лиц в этом случае предусматривается ответственность в размере 5-10 тыс. руб., для юридических — 20-30 тыс. руб. При повторном нарушении сумма штрафов увеличивается в полтора-два раза.

Господин Хабиров в феврале поручил своей администрации увеличить сбор административных штрафов в тысячу раз, чтобы суммы «исчислялись миллиардами». Одной из первых инициатив после этого был утверждение штрафов за парковку на газонах. Позже министерство ЖКХ вынесло на обсуждение проект резонансных поправок в КоАП, которые позволяли штрафовать даже виновных в образовании луж во дворах, но приняты они не были.