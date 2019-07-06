Спортивные команды районов Башкирии получат личный инвентарь

Впервые в истории современной Башкирии регион выделит помощь районных спортивным командам. В ближайшие 6 лет муниципалитеты получат свой личный инвентарь, сообщает сайт Newsbash.ru.





Министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов в эфире телеканала БСТ рассказал о планах по реализации спортивных нацпроектов в республике. В первую очередь акцент сделают на строительстве спортивных объектов вне больших городов.

Поставлена задача Радием Хабировым развивать все именно на селе. Буквально вчера мы обсуждали с ним эту задачу. Есть хорошая идея: в 200 школах открыть 200 секций спортивной борьбы именно на селе. Это залы, которые будут использоваться для всех видов спорта. На каждый год мы берем по 50 школ. При этом стоит вопрос о строительстве как каких-то новых спортивных сооружений, так и экономически обоснованных спортивных залов.

Многие районы сейчас создают собственные команды по футболу, хоккею. В процессе работы они сталкиваются с отсутствием формы и собственного инвентаря. Впервые этот вопрос в Башкирии будет решен.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта РБ:

Мы реалисты. Понимаем, что создать все условия в один день для занятия наших детей спортом невозможно. Но! Есть позитивное движение вперед. Нас поддержало Правительство Башкирии. На ближайшие три года у нас есть бюджет, он увеличен на 1 миллиард 200 миллионов, такого никогда не было. На оборудование и инвентарь муниципалитетам будет направлено 630 миллионов рублей. Никогда республика не субсидировала спорт в районах, это будет делаться впервые.

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