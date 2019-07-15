Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Уфимские спортсмены заняли первое общекомандное место на 53-х летних Международных детских играх

Уфимские спортсмены заняли первое общекомандное место на 53-х летних Международных детских играх

Добавлено: 15.07.19
Просмотров: 95
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Уфимские спортсмены заняли первое общекомандное место на 53-х летних Международных детских играх

Уфимские спортсмены одержали первое место в общекомандном зачете на 53-х летних Международных детских играх. В общей сложности было разыграно 88 комплектов медалей по девяти видам спорта. Уфимская команда завоевала 25 медалей, в том числе — восемь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил главный судья Международных детских игр-2019 Андрей Кривошеев, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Концепцией наших игр не предусмотрено подведение итогов по количеству медалей и распределению мест, — сказал он. — Главное, чтобы наши дети общались между собой. Но рад вам сообщить, что Уфа вышла на первое место.
Аделина Ибатуллина завоевала титул сильнейшей юниорки мира в польском Джонкове на ЧМ по современному пятиборью

Читайте также:

Аделина Ибатуллина завоевала титул сильнейшей юниорки мира в польском Джонкове на ЧМ по современному пятиборью
Генеральный секретарь Международных детских игр Ричард Смит высоко оценил подготовку к проведению игр в Уфе.
— За последние годы я двенадцатый раз приезжаю в Уфу и каждый раз мне очень приятно делать это, — признался Ричард Смит. — Подготовка была очень серьезной, инфраструктура, проведение соревнований, спортсооружения, обслуживание игр — все оказалось великолепно. Теперь у Уфы есть полторы тысячи послов, которые расскажут всему миру, какой столица Башкортостана прекрасный город.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе заложили "Аллею детства"
Общество
В Уфе заложили "Аллею детства"
В Уфе заработал таймер, который будет отсчитывать время до начала Международных детских игр-2019
Спорт
В Уфе заработал таймер, который будет отсчитывать время до начала Международных детских игр-2019
Паралимпиец из Уфы Богдан Мозговой установил рекорд России по плаванию
Спорт
Паралимпиец из Уфы Богдан Мозговой установил рекорд России по плаванию
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Спорт
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Эдуард Латыпов занял первое место в спринтерской гонке на Зимней Универсиаде
Спорт
Эдуард Латыпов занял первое место в спринтерской гонке на Зимней Универсиаде
Уфимская шахматистка Камила Байбурина заняла первое место на Кубке России
Спорт
Уфимская шахматистка Камила Байбурина заняла первое место на Кубке России
Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин наголо обрил своего тренера (видео)
Спорт
Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин наголо обрил своего тренера (видео)
Спортсмены из Мишкинского района Эренбург Миксонов и Владислав Сарычев стали призерами международных соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Спорт
Спортсмены из Мишкинского района Эренбург Миксонов и Владислав Сарычев стали призерами международных соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: