Уфимские спортсмены заняли первое общекомандное место на 53-х летних Международных детских играх

Уфимские спортсмены одержали первое место в общекомандном зачете на 53-х летних Международных детских играх. В общей сложности было разыграно 88 комплектов медалей по девяти видам спорта. Уфимская команда завоевала 25 медалей, в том числе — восемь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил главный судья Международных детских игр-2019 Андрей Кривошеев, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Концепцией наших игр не предусмотрено подведение итогов по количеству медалей и распределению мест, — сказал он. — Главное, чтобы наши дети общались между собой. Но рад вам сообщить, что Уфа вышла на первое место.

— За последние годы я двенадцатый раз приезжаю в Уфу и каждый раз мне очень приятно делать это, — признался Ричард Смит. — Подготовка была очень серьезной, инфраструктура, проведение соревнований, спортсооружения, обслуживание игр — все оказалось великолепно. Теперь у Уфы есть полторы тысячи послов, которые расскажут всему миру, какой столица Башкортостана прекрасный город.

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Генеральный секретарь Международных детских игр Ричард Смит высоко оценил подготовку к проведению игр в Уфе.