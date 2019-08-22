В Уфе прошел чемпионат по футбольному фристайлу UFA OPEN 2019

В столице Башкортостана на территории Арт-квадрата прошел чемпионат по футбольному фристайлу UFA OPEN 2019, участниками которого стали 23 спортсмена из Уфы, Перми, Самары, Ижевска, Москвы, Астаны, Чебоксар, Волгограда и Оренбурга, сообщает сайт Newsbash.ru.





Посмотреть на зрелищные выступления фристайлистов пришли больше трех сотен человек. Победителем в номинации Iron Man стал чебоксарский спортсмен Андрей Леонтьев, а лучшим в категории Show Flow стал Антон Попов из Перми. Первое место состязаний занял представитель Астаны Нурсеид Досмагамбет. На вторую ступень пьедестала почета взошел Василий Маркин из Волгограда, а замкнул тройку лучших Евгений Федоров из Чебоксар.

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