Второклассник из Кугарчинского района стал чемпионом России по русским шашкам

Всероссийские соревнования «Волжские зори-2019» — «Мемориал заслуженного тренера России А.Я. Рабиновича» по русским шашкам проходили в Самаре, сообщает сайт Newsbash.ru.





Среди участников был второклассник школы №1 села Мраково Кугарчинского района Данир Зайнетдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как оказалось, интерес к настольным играм у мальчика начал развиваться уже в три года. Позже он начал посещать кружок по шашкам в Центре детского творчества. Первым его большим успехом стала победа в первенстве по шашкам в Ишимбае, по итогам которого Данир стал чемпионом Башкортостана и вошел в сборную республики.В Самаре среди мальчиков 2011 года рождения и моложе башкирский спортсмен стал победителем и вместе с тем чемпионом России.