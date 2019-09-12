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Второклассник из Кугарчинского района стал чемпионом России по русским шашкам

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 89
Рубрика: Спорт
Теги: Кугарчинский район
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Второклассник из Кугарчинского района стал чемпионом России по русским шашкам

Всероссийские соревнования «Волжские зори-2019» — «Мемориал заслуженного тренера России А.Я. Рабиновича» по русским шашкам проходили в Самаре, сообщает сайт Newsbash.ru.

Среди участников был второклассник школы №1 села Мраково Кугарчинского района Данир Зайнетдинов.

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Как оказалось, интерес к настольным играм у мальчика начал развиваться уже в три года. Позже он начал посещать кружок по шашкам в Центре детского творчества. Первым его большим успехом стала победа в первенстве по шашкам в Ишимбае, по итогам которого Данир стал чемпионом Башкортостана и вошел в сборную республики.

В Самаре среди мальчиков 2011 года рождения и моложе башкирский спортсмен стал победителем и вместе с тем чемпионом России.
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