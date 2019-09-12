Второклассник из Кугарчинского района стал чемпионом России по русским шашкам
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Всероссийские соревнования «Волжские зори-2019» — «Мемориал заслуженного тренера России А.Я. Рабиновича» по русским шашкам проходили в Самаре, сообщает сайт Newsbash.ru.
Среди участников был второклассник школы №1 села Мраково Кугарчинского района Данир Зайнетдинов.
В Самаре среди мальчиков 2011 года рождения и моложе башкирский спортсмен стал победителем и вместе с тем чемпионом России.
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